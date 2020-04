Prefeitura de Goiânia lança plataforma de videoaulas

A prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer – AGETUL, lançou neste final de semana uma plataforma online para que toda a comunidade goianiense possa ter acesso a videoaulas de atividades físicas, nas modalidades musculação em casa, zumba, alongamento, pilates e atendimento online para plantão de dúvidas.

O conteúdo foi desenvolvido pelos professores e analistas da AGETUL, que adotaram como referência científica a estratégia “Mantendo-se ativo durante a pandemia de Coronavírus”, do Colégio Americano de Medicina do Esporte.

O acesso ao aplicativo pode ser feito pelo link: https://linktr.ee/vidaativaemcasa disponível na bio do instagram da AGETUL: @agetul_

Ao entrar no aplicativo, o usuário terá várias opções como: falar com um professor, acessar as videoaulas de musculação em casa, acessar videoaulas de alongamento, miniaula de pilates, aula de zumba, e fazer o download dos desenhos desenvolvidos pelo Goiânia Pulsa, com imagens de pontos turísticos de Goiânia, para que as crianças possam pintar em suas casas.