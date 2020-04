Agentes abrem imóveis para combater o Aedes aegypti

Com a ajuda de um chaveiro, agentes de endemias do Departamento de Controle de Zoonoses (DCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estão abrindo imóveis fechados em Goiânia e multando proprietários reincidentes. A ação que conta com a participação da Guarda Civil Metropolitana visa destruir focos do Aedes aegypti.

Levantamento da Zoonoses mostra que há em Goiânia 470 imóveis abandonados e fechados. O gerente de vetores do Departamento de Zoonoses, Fernando Nascimento, explica que antes de recorrer ao chaveiro para realizar a abertura dos imóveis à revelia dos donos foi feito o possível para resolver o problema. “Agora já chegamos com o fiscal que, de posse do cadastro do imóvel onde tem o CPF do proprietário, emite a multa na hora. Não dá mais para deixar a irresponsabilidade de uma pessoa causar danos à saúde de tantas outras”, diz.

Os valores das multas onde são encontrados focos do mosquito transmissor da dengue variam. Para imóveis residenciais a multa é de R$ 2.255. Caixa d’agua, reservatórios ou cisternas sem tampas adequadas, R$2.258. Piscina sem tratamento; R$ 6.273,75. Se o imóvel for comercial a multa aplicada é de R$ 5.646.

Segundo o Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa), o Índice de Infestação Predial (IIP) em Goiânia é de 2,3%, ou seja, a cada 100 imóveis visitados, pelo menos dois possuem focos do mosquito. Em 2019 35.062 pessoas tiveram dengue na capital, 15 morreram vítimas da doença. Este ano até o momentos foram registrados 5.780 caos e nenhum óbito.