Alego repassa R$ 10 mi à Saúde

O combate à pandemia do novo coronavírus no Estado ganhou mais uma contribuição. Dessa vez da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), que repassou R$ 10 milhões para o Fundo Estadual de Saúde. O recurso foi viabilizado e formalizado por meio do decreto legislativo 522, assinado pelo presidente da Alego, Lissauer Vieira, e aprovado pela Mesa Diretora, que promulgou o decreto no dia 8 de abril.

O valor será enviado direto para o Fundo Estadual de Saúde, por meio de conta na Caixa Econômica Federal e será exclusivo, conforme determina o decreto legislativo, para uso referente à Pandemia do Coronavírus (Covid-19). Primando pela transparência de seus atos, o Governo de Goiás encaminhará à Assembleia Legislativa os demonstrativos de realização das despesas discriminadamente para fins de prestação de contas.