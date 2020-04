Caixa paga auxílio emergencial a 1,6 milhão de pessoas

A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira, 15, o auxílio emergencial de R$ 600 a 1,6 milhão de pessoas, nascidas em fevereiro, março e abril, por meio de poupança digital. Esse grupo reúne trabalhadores informais e mães solteiras que estavam com as informações em dia no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico) em 20 de março e que não fazem parte do Bolsa Família. No caso das mães solteiras, o auxílio é de R$ 1.200.

Na quinta-feira, 16, será a vez do crédito pela poupança digital para mais 2,2 milhões de pessoas nascidas em maio, junho, julho e agosto. Sexta-feira, 17, será feito o crédito para 1,95 milhão de pessoas nascidas em setembro, outubro, novembro e dezembro.

A Caixa informou que até as 18h desta terça-feira, 14, 35,5 milhões de cadastros foram finalizados. Já foram creditados R$ 2,1 bilhões a 3,3 milhões de pessoas.

Saque em dinheiro

O auxílio emergencial começará a ser sacado em dinheiro no próximo dia 27. Os saques ocorrerão conforme o mês de nascimento do beneficiário.

O cronograma das retiradas:

Dia 27 de abril: nascidos em janeiro e fevereiro;

Dia 28 de abril: nascidos em março e abril;

Dia 29 de abril: nascidos em maio e junho;

Dia 30 de abril: nascidos em julho e agosto;

Dia 4 de maio: nascidos em setembro e outubro e

Dia 5 de maio: nascidos em novembro e dezembro.

O dinheiro poderá ser retirado sem a necessidade de cartão em casas lotéricas, caso elas estejam abertas, e em caixas eletrônicos. A Caixa ressalta que não é necessário retirar o dinheiro porque o valor depositado na poupança digital pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, para pagamento de boletos e contas domésticas e para transferências ilimitadas para contas da Caixa, permitindo até transferências mensais gratuitas para outros bancos nos próximos 90 dias.