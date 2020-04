Mandetta avisa equipe do ministério que deve ser demitido

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, avisou sua equipe na noite de terça-feira,14, que deve ser demitido pelo presidente Jair Bolsonaro até o final desta semana, disseram à duas fontes que acompanham o processo.

Segundo essas fontes, Mandetta disse a seus principais auxiliares que não pedirá demissão e esperará a formalização de sua saída e a indicação de um sucessor.

As duas fontes, no entanto, informaram que não houve um aviso ou uma conversa formal no Palácio do Planalto sobre a saída de Mandetta, mas o aviso teria partido de um “feeling” do ministro.

Mandetta tem estado em rota de colisão com Bolsonaro por divergências na estratégia de combate à pandemia de coronavírus, que já matou mais de 1.500 pessoas no Brasil. (Reuters)