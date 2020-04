Músicos fazem apresentação especial para pacientes do HGG

Os shows virtuais se espalham pelo país e se tornam a opção de entretenimento para as pessoas trancafiadas em casa durante o período de quarentena por conta da pandemia do Covid-19. Pioneiro em ações de humanização hospitalar, o Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG aderiu à onda e, impossibilitado de realizar o já consagrado projeto Sarau do HGG, inicia na quinta-feira, 16 de abril, a versão on-line do projeto que leva música aos pacientes internados.

Em uma primeira etapa, seis artistas já gravaram vídeos que serão transmitidos aos pacientes, que poderão assisti-los pelos seus próprios aparelhos eletrônicos ou ouvi-los pelo sistema de comunicação do hospital. Os vídeos serão compartilhados, por meio de um grupo de WhatsApp, a todos os pacientes e colaboradores às 17 horas, horário que tradicionalmente começam as apresentações do Sarau.

Criado há seis anos, o Sarau do HGG ocorre todas as quintas-feiras com artistas voluntários que se apresentam a pacientes, acompanhantes e colaboradores. Até 2019, mais de 300 apresentações, com 1.579 artistas, foram realizadas em várias dependências do HGG. A diretora de Serviços Multidisciplinares, Rogéria Cassiano, diz que o caminho foi encontrado para continuar oferecendo o consagrado projeto aos pacientes. “Neste contexto de pandemia do coronavírus, tivemos que suspender as ações de humanização no hospital, mas sabendo da importância de tais ações para os pacientes, familiares e para os próprios colaboradores, buscamos alternativas de continuar promovendo o Sarau do HGG, agora de forma virtual. Os artistas que têm sido parceiros ao longo desses anos, têm nos encaminhado vídeos e, dessa forma, vamos manter as apresentações todas as quintas-feiras no mesmo horário, enviando o material via WhatsApp para todos os pacientes internados e colaboradores.”

Os aparelhos de TV do hospital também transmitirão as apresentações, ampliando a abrangência da iniciativa. “Ao mesmo tempo, os vídeos serão transmitidos nas TVs instaladas dos halls do 3º e 4º andar e no CTI. Assim, o Sarau Virtual continuará levando a música aos pacientes, o que comprovadamente já sabemos promover o bem estar, a redução do nível de ansiedade, a diminuição da dor e de sintomas depressivos durante o período de internação.”

O primeiro artista a participar do Sarau Virtual é Xexéu. Um dos mais presentes cantores a se apresentar no Sarau, ele fala sobre a importância de manter o projeto, mesmo em um período complexo como o atual. “Quero deixar registrada aqui a minha satisfação em participar deste sarau virtual, até mesmo por conta desse momento tão difícil que estamos vivendo de resguardo, esse momento de recolhimento, de quarentena que todos precisamos fazer para o bem não só nosso como de nossos irmãos. Então, por intermédio da internet, a nossa música se faz chegar aos pacientes internados no HGG, aos familiares deles é também aos colaboradores, a quem eu tenho tanto carinho e apreço. Fico muito feliz de ter recebido esse convite e de ter conseguido cantar essas músicas com todo o carinho do mundo.”