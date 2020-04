SESI realiza bate-papo virtual para debater medidas de proteção individual durante a pandemia

Para ajudar empresas a manterem ambientes de trabalho produtivos e saudáveis nesses tempos da pandemia do coronavírus, o Serviço Social da Indústria (SESI) realiza, nesta quinta-feira, 16, às 10h30, bate-papo virtual gratuito com especialistas em medicina do trabalho e epidemiologia.

O tema do webinar será Medidas de Controle Individual para sua empresa em tempos de Covid-19, que abordará uso e manuseio de equipamentos de proteção para evitar contaminação por coronavírus. Os interessados podem se inscrever gratuitamente por este link.

Os especialistas que estarão no encontro são Cláudio Patrus, Gabriella Ribeiro e Werciley Vieira.

Entre os destaques do debate, estará o uso, manuseio e especificações de máscaras, conteúdo mais recente do Guia SESI para prevenção da COVID-19 nas empresas. O manual tem o objetivo de auxiliar empresas a combater a disseminação da doença no ambiente laboral.

A Indústria contra o coronavírus: vamos juntos superar essa crise.