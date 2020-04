Governo de Goiás realiza Dia D de vacinação contra H1N1 em caminhoneiros

Primeiro Estado do País a realizar o Dia D de vacinação contra H1N1 exclusivamente para os caminhoneiros, Goiás mostra mais uma vez que está no caminho certo na luta em proteção da vida. O projeto do Governo estadual, que está sendo realizado em parceria entre Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Saúde, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e municípios, é realizado nesta quinta, 16, em 7 postos da PRF e, além de imunizar os motoristas de caminhão, também distribuiu máscaras de proteção individual para cada um deles.

Durante entrevista, o secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, destacou a importância do projeto. “É algo bem simples, mas poderoso e importante, pois atende os caminhoneiros, garantindo a segurança deles, já que são agentes propagadores do desenvolvimento econômico que estão circulando o Brasil todo e que, muitas vezes, não têm oportunidade de participar de campanhas na cidade. É preocupação do governador Ronaldo Caiado que essas ações cheguem a todos. Por isso não medimos esforços para que esse dia D fosse realizado”, relatou.

O chefe da Segurança de Goiás afirmou, ainda, que nesta sexta-feira, 17, participará de uma reunião com secretários de Segurança do Brasil todo e que terá a “oportunidade de sugerir que esta ação seja realizada em todo território nacional”. Complementando a fala do secretário, o inspetor Vinicius Veiga, superintendente substituto da regional da PRF, garantiu que, a partir da próxima semana, rodovias do Brasil inteiro devem aderir à campanha.

O secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, que também esteve presente, reforçou a fala das outras autoridades e comentou sobre a meta do Estado. “Esta ação de forma conjunta, neste momento de crise, é indispensável, pois ninguém faz nada sozinho. O governo de Goiás, municípios, forças de Segurança e a Saúde estão juntas com o objetivo principal de impedir a disseminação e contaminação pelo novo coronavírus. Além disso, os caminhoneiros são profissionais que precisamos muito, já que trazem alimentos, insumos de saúde e movimentam a economia do País”, concluiu, relembrando que, outro “objetivo em Goiás continua sendo o de achatamento da curva de infectados pelo Covid-19”.

A inciativa conta também com apoio do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Técnico-Científica, Polícia Civil e profissionais de saúde vinculados ao Estado e aos municípios que sediam os postos da PRF (relacionados abaixo), além dos policiais rodoviários federais. A ação envolveu ainda a Diretoria Geral de Administração Penitenciária, que doou as máscaras de proteção produzidas por detentos do sistema prisional de Goiás.

É importante ressaltar que a vacina contra H1N1 não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para coronavírus, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajudar a reduzir a procura por serviços de saúde.

Os postos que servem de ponto de vacinação:

– Unidade Operacional em Hidrolândia: BR-153, km 525;

– Unidade Operacional em Anápolis: BR-060, km 085,9;

– Unidade Operacional em Itumbiara: BR-153, km 688,9;

– Unidade Operacional em Rio Verde: BR-060, km 390;

– Unidade Operacional em Jataí: BR-354, km 192;

– Unidade Operacional em Catalão: BR-050, km 286,8;

– Unidade Operacional em Uruaçu: BR-153, km 193.