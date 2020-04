Governo determina Ponto Facultativo no dia 20 de abril

O governador Ronaldo Caiado decretou ponto facultativo nas repartições públicas no dia 20 de abril, véspera do feriado nacional de 21 de abril, quando é celebrado o Dia de Tiradentes. O decreto 9.652 foi publicado Suplemento do Diário oficial desta quarta-feira, 15.

Porém, convém lembrar a sociedade, que o momento exige muita prudência para evitar a contaminação do novo coronavírus. Por isso, a dica importante é: ficar em casa e só sair para atividades essenciais.

A exceção do ponto facultativo está para os servidores que atuam em órgãos que desenvolvem atividades de natureza de interesse público, indispensáveis à continuidade de serviços, como as unidades de saúde, de policiamento civil e militar, bombeiro militar, arrecadação, fiscalização e dos atendimentos agendados no Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão, o Vapt-Vupt.