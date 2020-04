Vacinação contra a febre aftosa começa no dia 20 de abril em Goiás

A primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa terá início no dia 20 de abril e se estenderá até 31 de maio em Goiás. A expectativa é que devem ser vacinados 22 milhões de bovinos e bubalinos, de todas as idades, no Estado. Para a imunização, os produtores devem usar vacina bivalente, na dosagem de 2 ml. A vacinação é fundamental para garantir a sanidade do rebanho e manter a comercialização da carne goiana para o Brasil e para os mercados externos.

Prevista antes para ser realizada apenas no mês de maio, a campanha foi antecipada em 11 dias, com autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O objetivo é aproveitar a atual situação de isolamento social, quando a maioria dos produtores rurais está em suas propriedades, para permitir que eles possam já iniciar a vacinação de seus rebanhos.

A expectativa é que a antecipação não trará prejuízos sanitários em relação às medidas de quarentena, pois as revendas de vacina estão funcionando por serem consideradas atividades essenciais, segundo o Decreto Estadual 9.633/2020. Os estabelecimentos ainda têm adotado sistema de trabalho por meio de delivery, que pode ser ampliado durante a etapa de vacinação.