Dra. Cristina denuncia descaso da Prefeitura de Goiânia com servidores da Saúde infectados pelo coronavírus

A vereadora Dra. Cristina (PL) recebeu, nos últimos dias, denúncias de servidores municipais da Saúde sobre o descaso da Prefeitura de Goiânia com os trabalhadores com sintomas de Covid-19 e até mesmo com os que já fizeram os exames e estão infectados com o coronavírus. Depois da morte da técnica de laboratório Adelita Ribeiro da Silva, servidora da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Novo Mundo, o Ciams do Novo Horizonte já tem dois casos confirmados e uma dezena aguardando resultado dos exames. “Os servidores reclamam que os gestores das unidades apenas orientam a ir ao médico e fazer o próprio exame. Não há isolamento, nem higienização das unidades ou protocolo de atendimento para as equipes”, denuncia Dra. Cristina.

A vereadora visitou unidades de saúde nas últimas semanas e afirma que também não há cuidados com a prevenção da doença. Ela inspecionou as unidades e constatou uma série de inadequações, como o transporte de material feito de forma inapropriada, falta de ventilação em ambientes e de banheiros para os pacientes que precisam ficar isolados. “Encontramos pias com defeitos e impróprias, sabonetes líquidos levados pelos próprios servidores e outros de má qualidade. A gestão municipal de Saúde precisa ter a consciência de que está lidando com vidas. Não podemos mais perder pessoas para esse vírus por falta de segurança”, desabafa. Dra. Cristina já encaminhou as denúncias apresentadas ao Ministério Público, incluindo fotos e vídeos feitos pelos servidores.