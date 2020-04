Vapt Vupt retoma mais serviços com atendimento presencial

O novo decreto do Governo de Goiás sobre as ações de combate à proliferação do novo coronavírus, publicado neste domingo, 19, institui o retorno gradual das atividades do programa Vapt Vupt, desde que respeitada as normas de proteção aos usuários e servidores. Nesse sentido, a Secretaria de Estado da Administração (Sead) publica, ainda hoje, portaria com a retomada de alguns dos serviços ofertados e a ampliação das unidades em funcionamento, com início nos novos procedimentos a partir de quarta-feira, 22. Goiânia passa a contar com três locais de atendimento: Praça Cívica, Araguaia Shopping e Shopping Lozandes.

Os serviços funcionarão somente por meio de agendamento prévio já disponível no portal www.vaptvupt.go.gov.br. Só será permitida a entrada do quantitativo de usuários que está marcado no exato horário para o atendimento. Os agendamentos respeitarão um espaçamento de meia hora, possibilitando que o ambiente interno da unidade permaneça sem aglomeração. No interior, o funcionamento do Vapt Vupt será de segunda a sexta, das 8h às 17h. Já na capital e em Aparecida de Goiânia, os atendimentos ocorrem também aos sábados, das 8h às 13h.

Foram somados aos serviços presenciais referentes ao Ipasgo, que já estão em funcionamento, os atendimentos de órgãos como Detran, Economia, Saneago, entre outros. A solicitação do Seguro Desemprego também estará disponível em algumas cidades. É importante que no momento do agendamento, o usuário observe a unidade selecionada. O site traz os atendimentos disponíveis em cada uma das agências.

Outro serviço já disponibilizado, apenas em caráter de urgência, é a emissão da Carteira de Identidade, que funciona no Vapt Vupt do Garavelo. O processo é agendado no portal e o cidadão deve atentar se sua demanda se encaixa nos quesitos considerados urgentes, tais como vaga de emprego, solicitação de benefícios perante órgãos públicos, abertura de conta, entre outros. A entrega do documento ocorre no mesmo local.

Das 70 agências do programa, 35 já estavam em funcionamento realizando atendimentos apenas do Ipasgo. Com a nova portaria, o leque de serviços é ampliado e outras seis unidades retomam as atividades, sendo duas em Goiânia (Araguaia Shopping e Shopping Lozandes), e os postos de atendimento nas cidades de Águas Lindas, Mineiros, Nerópolis e Quirinópolis.

Serviços

As unidades do Programa Vapt Vupt continuarão prestando os serviços presenciais dos seguintes órgãos, todos mediante agendamento com antecedência, nos termos do artigo 3º:

I – SSP – Solicitação e entrega de RG Emergencial;

II – IPASGO

Inclusão de dependentes

Emissão de boletos

Regularização financeira

Entrega do cartão do usuário

Adesão ou exclusão do Plano

III – DETRAN

Renovação de Exames

Inclusão de veículo Novo

Transferência de propriedade

Troca/Perda de placa

Segunda via de CRV

Embargo/Desembargo

Inclusão ou baixa de gravame

Alteração de dados para inclusão do serviço de transporte remunerado (Taxi/Uber)

IV – ECONOMIA – TODOS os serviços;

V – Sine – Seguro desemprego

VI – SANEAGO – todos os serviços

Parágrafo único: Os serviços de Posse de Servidor, Protocolo Geral e Redatoria do Governador devem ser realizados somente na Unidade da Praça Cívica, sem agendamento prévio.

Lista Unidades Vapt Vupt abertas

Goiânia

Araguaia Shopping

Praça Cívica

Shopping Lozandes

Aparecida de Goiânia

Garavelo

Anápolis

Anápolis Sul

Trindade

Unidade Centro

Demais unidades em funcionamento

Alvorada Do Norte Anicuns Águas Lindas Buriti Alegre Caldas Novas Campos Belos Catalão Ceres Cidade de Goiás Cristalina Formosa Goianira Goiatuba Ipameri Iporá Itaberaí Itapaci Itapuranga Itauçu Jaraguá Luziânia Luziânia – Ingá Minaçu Mineiros Morrinhos Nerópolis Palmeiras de Goiás Piracanjuba Pirenópolis Pires do Rio Posse Quirinópolis Rubiataba Santa Helena Santo Antônio do Descoberto