Cinema em casa | Sergio

E para quem gosta de filmes que retratam a vida de alguém, um prato cheio é o filme SERGIO, com o ator Wagner Moura,em mais uma produção original da Netflix. Dessa vez, Wagner protagoniza o filme que aborda a vida do diplomata brasileiro Sergio Vieira de Mello, morto em um atentado no Iraque, em 2003. Esse é o segundo projeto de Wagner na plataforma. Além disso, o longa também é produzido por ele, Brent Travers e Daniel Dreifuss. O longa aborda o atentado, a vida e a morte do diplomata que, na época, ocupava o cargo de Alto Comissário da ONU (Organização das Nações Unidas). O ataque que ocasionou o fim da carreira e a trágica morte de Viera de Mello foi assumido pela Al Qaeda.

Netflix

Com estreia marcada para o dia 30 de abril, na Netflix, o filme Mentiras Perigosas, é estrelado por Camila Mendes (Riverdale), que vive uma cuidadora que acaba herdando uma fortuna do seu paciente. Em clima de suspense, seu parceiro, interpretado pelo ator Cam Gigandet, vai gerar mistério na trama. Uma série de mentiras e assassinatos estão presentes na trama. Para quem gosta do gênero, é uma boa dica.