“ESPM na sua casa” oferece conteúdo para pais e alunos em momento de transição para o ensino superior

Em meio a tantas incertezas dos alunos que estão a caminho do ensino superior, a ESPM, escola de negócios referência em Comunicação, Administração, Tecnologia e Economia Criativa, oferece 60 palestras e oficinas online e gratuitas com conteúdo direcionado para estudantes dos ensinos fundamental e médio, pais e responsáveis, e para profissionais de educação. O conteúdo, batizado de ESPM Na Sua Casa, pode ser acessado no link http://www.espm.br/vestibular/espm-na-sua-casa/ e tem como objetivo ajudar na orientação profissional dos jovens e de suas famílias nesse período de isolamento social.

Os temas e conteúdos das palestras e oficinas são de domínio da instituição, atuais e envolvem diversas atividades do mercado de trabalho. Com foco na criatividade, negócio, tecnologia e inovação, é possível se aprofundar em assuntos relacionados ao dia a dia de profissionais de áreas como marketing, administração, ciências sociais e do consumo, cinema e audiovisual, design, jornalismo, publicidade e propaganda, relações internacionais, tech e economia. Há oportunidade de conhecer ferramentas como Photoshop, Design Thinking, ou o passo a passo para produzir um podcast ou uma animação.

“A ideia foi adaptar para o ambiente digital os encontros e atividades presenciais que a ESPM já realizava em parceria com as escolas, a fim de orientar os jovens, criar experiências e esclarecer dúvidas sobre o ensino superior e profissões”, diz Jane de Freitas Mündel, Head de Marketing Institucional e Relacionamento Estratégico da ESPM. “Preparamos um portfólio que inclui ferramentas e metodologias inovadoras, além de temáticas comportamentais, que pudessem dialogar com os adolescentes, seus pais/responsáveis e com os educadores desses colégios. Tudo pensado de forma específica a complementar os conteúdos trabalhados pelos colégios, suprir algumas necessidades e amenizar possíveis angústias, comuns a este momento em que todos estamos vivendo. Dessa forma, estreitamos laços e seguimos com nosso diferenciado relacionamento de sempre.”

Confira alguns destaques do “ESPM Na Sua Casa”:

– Palestra: A China Hoje: A Realidade Dos Negócios

– Palestra: As Diversas Possibilidades Da Administração Para Você, Futuro Líder

– Palestra: Design De Comunicação Visual E UX: Re-codificando Experiências

– Palestra: Emoções, O Que Está Acontecendo Comigo?

– Palestra: Momento Atual Do Brasil – Dica Para Pais.

– Oficina: Big Data e Aplicações no Marketing e na Publicidade

– Oficina: Breaking News: da Ideia à Notícia.

– Oficina: Conhecendo A Indústria De Games

– Oficina: Criação Para Redes Sociais

– Oficina: Introdução à Escultura Digital