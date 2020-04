Livro | O herói discreto

Em O HERÓI DISCRETO, de Mario Vargas Llosa (Editora Alfaguara), Felícito Yanaqué é o dono de uma empresa de transportes no norte peruano. Um dia, antes de ir ao trabalho, se surpreende ao encontrar uma carta anônima presa à porta de sua casa. Sua família e sua empresa serão protegidas, diz o texto, mediante um pagamento mensal. Como assinatura, uma sinistra aranha, por trás da qual se escondem os chantagistas. Mas ele é um homem que aprendeu com o pai a não se curvar a nada, e fará o possível para combater esse perigo invisível. A partir de então, mergulha numa rede de ameaças que colocará em risco seu trabalho e as pessoas que ama. Uma boa dica de leitura, não é? O livro custa em média, 52,90 e pode ser adquirido pelas plataformas digitais das melhores livrarias do país. Boa leitura!

