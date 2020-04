Operação Trinitatis: associação criminosa responsável por homicídios, roubos e tráfico de drogas é desarticulada em Goiânia

A Polícia Militar de Goiás (PMGO), por meio do Comando de Operações de Divisas (COD/CPR), deflagrou nesta quinta-feira, 23, a Operação Trinitatis, que desarticulou uma associação criminosa responsável por homicídios, roubos, tráfico de drogas e posse ilegal de armas na Região Metropolitana de Goiânia.

A operação começou na GO-060, rodovia que liga Goiânia a Trindade, com a abordagem de um integrante da organização criminosa, e estendeu-se por algumas regiões de Goiânia. No Jardim Real, região Noroeste da capital, foi localizado um laboratório utilizado pela organização criminosa para o refino de cocaína, sendo apreendidas drogas, balança de precisão, insumos para a refino do entorpecente, recipientes para armazenamento e um caderno de anotações, com o controle de vendas de drogas e locação de armas.

Já no Jardim Petrópolis, região sudoeste de Goiânia, a equipe foi recebida por disparos de arma de fogo por um criminoso de alta periculosidade. O suspeito, conhecido como “Boy”, já havia sido preso em 2018 na cidade de Trindade, por posse ilegal de arma, mas respondia em liberdade. No local, entre outros armamentos, foi apreendido um Fuzil Calibre 7,62 de uso restrito das forças policiais, e centenas de munições.

Ao todo, além das drogas e objetos de refino da cocaína, cinco armas foram apreendidas: uma espingarda boito, gauge 12; uma carabina calibre 44 Winchester; um rifle CBC cal. 22 modelo 7022; uma pistola calibre 380; um fuzil 7,62 M964, com tripé e mira holográfica; 370 munições de calibre 38; 22 munições de calibre 44; quatro munições de calibre 5,56; uma munição calibre 20; uma munição calibre 36; quatro carregadores para fuzil 5,56; 30 carregadores de pistola de calibres diversos; três miras holográficas; um suporte para pistola Glock; acessórios diversos para empunhadura da pistola Glock; e uma luneta.