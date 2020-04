Hemocentro realiza coleta de bolsas de sangue em condomínio de Goiânia

Na próxima segunda-feira, 27, a Unidade Móvel do Hemocentro estará no Residencial Club Cheverny, no Setor Goiânia 2, na Capital, para uma ação de coleta de sangue entre os moradores do condomínio. A diretora-geral da Hemorrede Pública de Goiás, Denyse Goulart, conta que a decisão de levar a coleta externa até o doador que está em casa acontece inspirada em uma ação semelhante realizada pelo Hemorio, na cidade do Rio de Janeiro. “Nós temos buscado, de todas as formas possíveis e seguras, elevar os estoques do Hemocentro, e felizmente temos tido uma resposta positiva dos moradores de grandes condomínios que abraçaram essa ideia”.

Denyse explica que para garantir mais segurança aos doadores, os atendimentos na unidade móvel foram reduzidos pela metade da capacidade. “Todas as doações foram agendadas previamente com o apoio do síndico do condomínio, assim, não há risco de aglomerações” garante. Além disso, toda a equipe foi treinada para seguir os protocolos de segurança contra a Covid-19, emitidos pelo Ministério da Saúde (MS).

Como agendar uma coleta externa?

Para quem gostou da ideia e quer agendar uma ação em seu condomínio ou empresa, é necessário ter a confirmação de 60 pessoas interessadas e fazer uma solicitação pelo e-mail: hemocentro.captacao@idtech.org.br ou pelo telefone (62) 3201-4101.

Doação Agendada

A Hemorrede Pública de Goiás também lançou o serviço de agendamento on-line pelo site agenda.hemocentro.org.br e pelo telefone 0800 642 0457 para que qualquer pessoa possa escolher o melhor dia e horário para fazer uma doação no Hemocentro Coordenador, localizado no Setor Coimbra.

Quem pode doar?

Os requisitos básicos para passar pela entrevista pré-doação de sangue são:

estar saudável,

ter peso acima de 50kg,

apresentar documento com foto válido em todo o território nacional

ter idade entre 16 e 69 anos

Quem ainda não tem 18 anos completo é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis e, se tiver mais de 60 anos, ter realizado pelo menos 01 doação até essa idade.

Quem tomou a vacina da febre amarela deve aguardar 30 dias para fazer uma doação e quem se vacinou contra gripe, deve aguardar 48 horas para doar.