Moro pede demissão do Ministério da Justiça e Segurança Pública

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, pediu demissão do cargo em pronunciamento realizado nesta sexta-feira, 24. A decisão de Moro ocorreu após a confirmação da demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, pelo presidente Jair Bolsonaro publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta madrugada.

A saída de Moro do governo é a segunda baixa no alto escalão de Bolsonaro em cerca de uma semana. No dia 16 de abril, Bolsonaro demitiu Luiz Henrique Mandetta do comando do Ministério da Saúde em meio à pandemia de coronavírus e colocou em seu lugar o oncologista Nelson Teich.

