Música | Chico Buarque de Hollanda

O DVD do show Caravanas Ao Vivo, a turnê mais recente de Chico Buarque, está disponível na íntegra no canal do selo Biscoito Fino no YouTube. A turnê percorreu 10 cidades brasileiras, sendo vista por quase 200 mil pessoas ao longo de 75 apresentações. O show tinha como base o disco homônimo, indicado ao Grammy Latino de Álbum do Ano. No repertório de 30 canções estão presentes clássicos como Partido alto, Iolanda, Todo sentimento, As vitrines, Retrato em branco e preto, Sabiá e A volta do malandro.

Confira o show aqui.