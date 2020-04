Cinema em casa | O Milagre da Cela 7

A produção turca vem ganhando destaque no top 10 da plataforma de streaming Netflix no Brasil quanto no mundo conta, em pouco mais de 2 horas, a história de Memo, um homem com dificuldade cognitiva, que vive em um vilarejo da Turquia com a filha e com a avó e é injustamente apontado como autor de um crime. Condenado, torna-se amigo dos companheiros de cela. O filme trata da união familiar, da amizade, injustiça e pré julgamentos. Compaixão e amor formal a moral da história. A trama promete emoção e lágrimas. Confiram na Netflix!

