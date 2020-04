Coronavírus altera rotina do HC-UFG

Considerando que o Hospital das Clínicas da UFG (HC-UFG) recebe diariamente cerca de 800 pacientes para consultas e a realização de exames, a unidade decidiu adotar algumas medidas de restrição de acesso com o objetivo de organizar o fluxo de circulação de pessoas e evitar aglomerações em espaços que, rotineiramente, recebem grande número de pacientes. Portanto:

1 Alguns portões de acesso ao Hospital foram fechados e a entrada dos pacientes controlada por profissionais do Setor de Segurança e da Enfermagem;

2 A marcação de interconsultas (consultas em outras especialidades ofertadas para pacientes do HC) foi adiada e será realizada posteriormente, em data ainda não definida, pois ainda não se sabe qual será o tempo de duração dessas medidas preventivas. Estuda-se a previsão de agendamento das interconsultas por telefone;

3 As consultas e cirurgias eletivas agendadas para hoje (18/03) até os próximos 15 dias serão adiadas para uma data posterior, ainda não definida. Serão atendidos somente pacientes que não podem dispor do adiamento, como pacientes oncológicos, com doenças cardíacas, etc, conforme avaliação da equipe médica de cada especialidade;

4 A equipe do Setor de Avaliação e Regulação em Saúde do HC-UFG/Ebserh está entrando em contato com os pacientes para informá-los sobre tais medidas. Usuários do HC-UFG também podem entrar em contato para saber mais informações pelos telefones.