Prefeitura vai distribuir 100 mil cestas básicas a famílias carentes

A Prefeitura de Goiânia prepara licitação para adquirir 100 mil cestas básicas que serão distribuídas para famílias da cidade nos próximos dias. A compra será realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), que fará o cadastro e controle da distribuição dos itens.

O secretário de Assistência Social, Mizair Lemes Junior, comenta que irá contar com o apoio de todos os órgãos da administração municipal para o atendimento às famílias. “Muitas famílias estão cadastradas nos CRAS, mas pretendemos ampliar a abrangência para atender um número maior de pessoas neste momento”, afirma.

Por isso, segundo ele, as secretarias municipais vão unir esforços para identificar e ajudar na distribuição dos alimentos de forma rápida e acessível a quem necessita. “A prioridade é atingir aqueles que não possuem nenhum apoio ou auxílio de programas sociais”, destaca Mizair.

Além da entrega de alimentos, a gestão municipal trabalha para que um aplicativo ou um formulário para cadastramento no site da Prefeitura de Goiânia seja elaborado para ajudar no cadastro das famílias que mais precisam de apoio neste momento.

“A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia irá nos auxiliar com ferramentas para facilitar a identificação das famílias, assim como foi feito com o auxílio emergencial do Governo Federal”, explica a diretora de proteção social especial da Semas, Margareth Sarmento.

Pontos de Apoio e Doações

Há um mês, a Prefeitura de Goiânia criou pontos de apoio no Mercado Aberto, no Centro e no Cepal do Setor Sul. Nestes locais são oferecidas três refeições diárias, distribuídos kits de higiene e oferecidos banhos para as pessoas em situação de rua.

Para isso, foi feita parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Públicas (SMDHPA), Guarda Civil Metropolitana, Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), 20 ONG’s e centenas de voluntários. Como forma de auxílio, foi criado um Banco de Alimentos na sede da Semas que recebe ou busca doações para montagem de cestas de forma higienizada a serem distribuídas as famílias carentes.

Mesmo com a aquisição das cestas pela Prefeitura, o órgão continuará recebendo as doações de alimentos, roupas, calçados e materiais de higiene e limpeza. O contato para doações é pelo telefone (62) 98458-6104.