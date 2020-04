Av. Mutirão é parcialmente interditada para obras de reparo

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) informa que a Avenida Mutirão será parcialmente interditada para obras de reparo nesta terça-feira, 28, a partir das 19h. O tráfego de veículos não será interrompido, apenas direcionado para uma das pistas. A primeira etapa, entre as avenidas 85 e t-7, deve durar, no máximo, oito dias.

Interdição

A partir desta quarta-feira, 29, às 7h, a Rua José Hermano, em Campinas, receberá obras de reconstrução. Nessa primeira etapa, a via será interditada entre as avenidas Castelo Branco e Anhanguera e o trânsito será desviado para a Rua Jaraguá. A Rua Mato Grosso, entre as ruas Quintino Bocaiúva e a José Hermano, também será interditada e terá acesso local. A primeira parte do trabalho deve durar no máximo dois dias.

As interdições e desvios serão devidamente sinalizados e agentes da SMT estarão no local orientando os motoristas.

O secretário municipal de Trânsito, Fernando Santana, informa que a Rua José Hermano será totalmente reconstruída. “As interdições serão feitas por etapas, seguindo o cronograma das obras. O objetivo é causar o menor impacto possível a moradores e comerciantes da região”, explicou.