Crianças atendidas pelo HMI recebem doação de máscaras

A empresária Karoline Neves de Moura Silva Couto, proprietária da Acore Estamparia Digital, criou as estampas com temas infantis e uma de suas clientes, a confecção Cereja Doce, confeccionou as máscaras.

Idealizadora dessa ação solidária, Karolina explica que a ideia de fazer estampas infantis partiu de seu filho de quatro anos, quando perguntou por que não tinha máscara de super-heróis. E como sempre tinha um sentimento de fazer algo para ajudar o HMI, viu a oportunidade de realizar esse sonho. “Distribuir as máscaras nasceu com o propósito de ajudar na luta contra o coronavírus, principalmente as crianças que estão internadas no hospital e muitas vezes, os pais tem dificuldades de comprar esse material de proteção. É algo simples mas foi realizado de coração”, disse a empresária.

As máscaras foram confeccionadas em duas camadas: na parte exterior da máscara foi usado um tecido 100% poliéster e a parte de dentro tricoline 70 % algodão e 30 % poliéster. Dessa forma, o equipamento pode ser reutilizado, sendo lavável e esterilizável.

A coordenadora da Assistência Social da unidade, Mariana Loyola, recebeu as doações e está entregando pessoalmente o equipamento de proteção para as crianças. “É necessário que elas usem as máscaras no hospital. Por ter estampas infantis, elas se sentem mais alegres”, pontuou a coordenadora.

Para a diretora técnica do hospital, Sara Barbosa, esse gesto de solidariedade é muito importante. “Recebemos essa doação com muita alegria! Em momento crítico como o que estamos vivendo, essa atenção por nossos pequenos pacientes, nos fortalece e incentiva a continuarmos lutando para uma saúde de qualidade e segurança”, salientou.