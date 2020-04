Boletim | Goiás tem 661 casos de coronavírus e 27 mortes

Nesta terça-feira, 28, com as atualizações dos boletins epidemiológicos das prefeitura do Estado de Goiás, os casos confirmados de Covid-19 subiram para 661. A SES já descartou 2.381 casos da doença e 136 amostras estão em análise.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás, Aloândia, Anápolis, Anhanguera, Aparecida de Goiânia, Avenilópolis, Aragoiânia, Barro Alto, Bela Vista de Goiás, Bom Jesus de Goiás, Caldas Novas, Campestre, Carmo do Rio Verde, Catalão, Ceres, Cidade Ocidental, Faina, Formosa, Goiandira, Goianira, Goianésia, Goiânia, Goiatuba, Guapó, Ipameri, Itaguaru, Inhumas, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Jesúpolis, Luziânia, Mineiros, Montividiu, Nerópolis, Nova Glória, Nova Veneza, Novo Gama, Paranaiguara, Paraúna, Pires do Rio, Planaltina, Professor Jamil, Rialma, Rio Verde, Santa Helena, Santo Antônio do Descoberto, São Luís dos Montes Belos, Senador Canedo, Silvânia, Trindade, Valparaíso de Goiás e Vianópolis.

Há, até o momento, 27 óbitos confirmados de residentes de Goiás, sendo nos municípios de Aparecida de Goiânia, Goiandira, Goiânia, Luziânia, Paraúna, Pires do Rio, Professor Jamil, Rio Verde e Valparaíso de Goiás.

Há um óbitos suspeitos em investigação e até o momento, 34 óbitos descartados.

No Brasil

O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira, 28, novos números sobre a pandemia do novo coronavírus (covid-19) no país. De acordo com levantamento diário feito pela pasta, o Brasil tem 68.656 casos confirmados da doença e 4.709 mortes foram registradas.