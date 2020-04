“E daí?”, diz Bolsonaro sobre número recorde de mortes por Covid-19 no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro reagiu com desdém ao ser indagado na noite de terça-feira sobre o número recorde de mortes em 24 horas pelo Covid-19, doença respiratória provocada pelo novo coronavírus, no Brasil e disse que, embora lamentassse, não podia fazer nada a respeito.

“E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre”, respondeu o presidente a jornalistas ao chegar ao Palácio da Alvorada, fazendo referência ao seu nome do meio.

O presidente perguntou então se havia algum veículo transmitindo ao vivo a entrevista e, ao ouvir que todos estavam passando a entrevista, disse lamentar a pandemia no país e se solidarizar com as vítimas.

“Tem alguém ao vivo aí? Todo mundo?”, perguntou. “A gente lamenta a situação com o vírus, nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos, que a grande parte eram pessoas idosas, mas é a vida. Amanhã vou eu”, disse.

O Brasil registrou 474 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, um novo recorde diário, e ultrapassou a marca de 5 mil óbitos no total em decorrência de Covid-19, informou o Ministério da Saúde na terça-feira. (Reuters)