“Política de combate à Covid-19 deve ter diretrizes claras do Ministério da Saúde e ser trabalhada em parceria com Estados”, diz Caiado

“Eu não tenho que estar tutelado por uma pessoa, por um pensamento partidário que não tenha embasamento científico. Sou defensor de que nós governadores – somos 27 – devemos embasar uma tese e cobrar do ministro da Saúde [Nelson Teich] para que tenha protocolos claros.” A afirmação foi dada pelo governador Ronaldo Caiado, nesta quarta-feira, 29, durante live promovida pelo jornal Valor Econômico. Na entrevista, Caiado defendeu a cooperação entre os Estado, União e os demais Poderes constituídos no combate ao novo coronavírus no Brasil.

Para o governador de Goiás, as diretrizes do Ministério da Saúde (MS) precisam ser técnicas e científicas para balizar ações, como a identificação do comprometimento da situação de cada região do País; a demonstração do momento que será mais crítico para cada Estado; e até a possibilidade de acolhimento de pacientes em unidades federativas que não sejam a da residência da pessoa acometida pela doença. “Vamos dar sinal de solidariedade e amor ao próximo. O principal é a vida do cidadão, esse é o meu objetivo de governo e, para isso, eu enfrento quem quer que seja”, reforçou.

A mudança do ministro da Saúde no decorrer do enfrentamento ao novo coronavírus trouxe algumas dificuldades operacionais para o País. No caso de Goiás, por exemplo, o chefe do Executivo destacou que o Hospital de Campanha de Águas Lindas, o primeiro a ser levantado pelo governo federal, está pronto, mas que o MS ainda não autorizou a transferência da unidade para o Estado. “Até essa transição [entre ministros] engrenar, vai ser um tempo perdido. Isso porque o novo ministro precisa ter conhecimento da Covid-19, do funcionamento da rede do SUS e da vida política em Brasília”, opinou Caiado.

Durante a meia hora de entrevista, o governador goiano também classificou como “deprimente” e “preocupante” o fato de o Brasil acoplar a uma situação já extremamente grave – a pandemia – outras, como as vivenciadas recentemente na área política. “Não podemos ampliar uma crise, com número crescente de óbitos, com consequências que virão, como o desemprego e a falta de incentivos, à crise política. Infelizmente, querem trazer a eleição de prefeitos para o meio do coronavírus. Esta é a triste realidade que estamos vivendo hoje”, alertou.

Para Caiado, o momento também não é o de tocar um processo de impeachment contra o presidente ou governadores. É preciso definir prioridades, continuou, e a atual é combater a Covid-19 e reduzir ao mínimo possível o número de mortes ocasionadas pelas complicações da doença.