Prefeito Iris Rezende empossa novos auxiliares

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, empossou na tarde desta terça-feira, 29, dois novos auxiliares da administração municipal. Na Guarda Civil Metropolitana (GCM) sai Gilásio Athaide e entra Wellington Paranhos e no Instituto de Previdência dos Servidores do Município (GoiâniaPrev) sai Jean Damas e entra Carolina Alves.

Durante assinatura do termo de posse, o prefeito Iris Rezende falou sobre a qualificação dos novos secretários. “São pessoas extremamente capacitadas, vão fazer um excelente trabalho à frente das pastas, a nossa cidade ganha muito com eles”, afirmou.

Perfil

O novo comandante da Guarda Civil Metropolitana (GCM), Wellington Paranhos, tem pela frente também o trabalho de liderar as ações dos agentes de segurança no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Na corporação desde 2005, o novo titular da GCM atuou em várias diligências da corporação, a última delas foi a diretoria operacional da Guarda.

Já a nova titular do GoiâniaPrev, Carolina Alves, é formada em direito pelo Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Em diversas atuações no campo jurídico, Carolina teve seu último trabalho no Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado de Goiás (OAB-GO).

Participaram da cerimônia de posse o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo, secretários municipais e demais auxiliares da Prefeitura de Goiânia.