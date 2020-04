Bananada está no Devassa Tropical ao Vivo

Começa nesta quinta-feira, 30, o evento Devassa Tropical Ao Vivo reúne oito festivais independentes de música, que apresentam 34 atrações em quatro dias de lives.

Além do Bananada, estão participaram da curadoria do evento os festivais Se Rasgum (Belém), Do Sol (Natal), Radioca (Salvador), Guaiamum Treloso Rural (Recife), We Hoo (Recife), Sarará (Belo Horizonte) e Carambola (Maceió).

30 de abril (quinta-feira)

Festival Radioca (Salvador/BA)

17h05 – Josyara

17h50 – Mallu Magalhães

18h35 – Teago Oliveira

19h20 – Anelis Assumpção + Curumin

Festival Guaiamum Treloso Rural (Recife/PE)

20h05 – Mestre Anderson Miguel

20h50 – Tagore

21h35 – Lia de Itamaracá + DJ Dolores

22h20 – Shevchenko e Elloco

1º de maio (sexta-feira)

We Hoo (Recife/PE)

17h05 – Flaira Ferro + Biarritz

17h50 – Francisco El Hombre + Luê

18h35 – Convidado Surpresa

19h20 – Marcelo Falcão

Do Sol (Natal/RN)

20h05 – Plutão Já Foi Planeta

20h50 – Luísa e os Alquimistas

21h35 – Potyguara Bardo

22h20 – Heavy Baile

02 de maio (sábado)

Festival Carambola (Maceió/AL)

17h05 – Zeca Baleiro

17h50 – Ana Cañas

18h35 – Wado e Mopho

19h20 – Chico César

Se Rasgum (Belém/PA)

20h05 – André Abujamra

20h50 – Jards Macalé

21h35 – Keila

22h20 – Larissa Luz

23h – After Tropical com Tropkillaz

03 de maio (domingo)

Festival Sarará (Belo Horizonte/MG)

17h05 – Mariana Cavanellas

17h50 – Luccas Carlos

18h35 – Luedji Luna

19h20 – Rael

Bananada (Goiânia/GO)

20h05 – Felipe Cordeiro

20h50 – Boogarins

21h35 – Tulipa Ruiz

22h20 – Liniker e os Caramelows

23h – After Tropical: Baile Tropical com Patricktor4