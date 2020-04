Prorrogado prazo para convênios habitacionais com Governo de Goiás

Foi prorrogado até o dia 20 de maio o prazo para recebimento de propostas de municípios para convênios de construção e reforma de moradias e equipamentos comunitários com o Governo de Goiás. A Agência Goiana de Habitação (Agehab) decidiu pela prorrogação do prazo, que expirava nesta quinta-feira, 30, por causa do momento de pandemia do coronavírus e dificuldades manifestadas pelos gestores municipais para juntada da documentação necessária.

“Muitos prefeitos e técnicos municipais pediram extensão do prazo para emissão de documentos por cartórios e pelas concessionárias de água e energia. Entendemos as dificuldades, pois o chamamento público é um procedimento novo, em que toda a documentação tem que estar pronta em um prazo definido”, explica a gerente de Projetos e Análise Técnica da Agehab, Fabiana Perini.

Ela esclarece, entretanto, que 20 de maio será a data final para apresentação das propostas, pois a Agehab precisa cumprir prazos legais para esses novos convênios.

Documentação

O recebimento da documentação pela Agehab continua sendo realizado exclusivamente pelo e-mail protocolo@agehab.go.gov.br, em mais uma medida para evitar a propagação do coronavírus, conforme determinação do governador Ronaldo Caiado.