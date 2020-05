Aldir Blanc, compositor e escritor, morre no Rio

Aldir Blanc, compositor e escritor, de 73 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, 4, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. Ele estava com Covid-19 e seu quadro de saúde era considerado grave.

No dia 10 de abril, o compositor deu entrada na CER do Leblon com infecção urinária e pneumonia, que evoluíram para um quadro de infecção generalizada.

Após cinco dias, amigos e artistas fizeram uma campanha e conseguiu transferência do compositor para o Hospital Pedro Ernesto.

Na unidade, chegou a apresentar sinais de melhoras, mas como seu estado era muito grave, foi mantido sedado o tempo inteiro.