Governo de Goiás instala lavatórios em praças de Goiânia e em cidades do Entorno do DF

Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) e a Saneago, e em parceria com a Prefeitura de Goiânia e a Instituição Socioassistencial Banho Sagrado, o governo de Goiás começou nesta quarta-feira, 29, a instalar lavatórios em espaços públicos da capital, com a finalidade de facilitar o acesso a higienização das mãos para pessoas que estão em situação de rua ou que estejam transitando por vias próximas ao Mercado Aberto, no Centro de Goiânia, praças do Chafariz, Tamandaré, Universitária, Joaquim Lúcio, Cruzeiro, Avião, Walter Santos e do Bandeirante, além de algumas cidades do Entorno do Distrito Federal.

Nesta semana serão instalados os equipamentos em Goiânia, e na próxima nos municípios de Luziânia, Valparaíso, Planaltina, Formosa, Águas Lindas, Anápolis e Aparecida de Goiânia. Eles foram adquiridos pela Seds e adaptados para servir de apoio na proteção à saúde. Cada kit é composto por tambor, cuba e torneira. Os recursos para aquisição foram doados pelo Ministério Público do Trabalho em Goiás.

Secretária da Seds, Lucia Vânia destaca que essa ação alcança os principais centros urbanos da Região Metropolitana de Goiânia e Entorno do DF, e prima por facilitar o acesso aos públicos mais vulneráveis. Ela ressaltou ainda que sabão líquido será disponibilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) de Goiânia em todos os lavatórios.

A Saneago contribuiu com a instalação dos pontos de água e esgoto nas localidades definidas pela Seds para receberem os lavatórios. As entidades de longa permanência serão os grandes responsáveis pela gestão, supervisão e fiscalização dos programas socioassistenciais.

Para o chefe de gabinete da Seds, Murilo Mendonça, a iniciativa tem por objetivo contribuir com os cidadãos que transitam pelas vias urbanas ou vivem em espaços públicos, durante este momento de pandemia causada pelo novo coronavírus. Ele ressaltou o empenho da secretária Lucia Vânia e do governador Ronaldo Caiado “na contínua e permanente busca de parcerias para ajudar as pessoas mais vulneráveis, neste momento de pandemia que assola todos os grandes centros urbanos.”

Segundo o coordenador da Instituição Banho Sagrado, Diego Gontijo, essa é uma ação que facilitará a higienização das pessoas, e a instalação dos lavatórios contribui sobremaneira para ajudar quem mais precisa de amparo e proteção neste momento: os moradores de rua, que agora contam com mais uma opção para se proteger. “A simples assepsia nas mãos evita contaminação”, pontuou ele.