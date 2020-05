Campanha de vacinação contra sarampo volta a ser realizada

A quarta fase da Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo será realizada a partir desta segunda-feira, 4. Nesta etapa, o público alvo são as pessoas de 20 a 49 anos, independente de já terem recebido alguma dose anterior.

A Campanha contra sarampo está sendo realizada em etapas e teve início em 2019. Em outubro a imunização aconteceu para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, em novembro a segunda fase contemplou jovens de 20 a 29 anos. Em 2020 a terceira fase foi realizada em fevereiro e março para crianças e jovens de 5 a 19 anos.

A gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Polyana Braga, destaca que nesta quarta fase todas as pessoas na faixa etária de 20 a 49 anos devem se vacinar. “Essa quarta fase é indiscriminada, ou seja, independente do número de doses anteriores, todas as pessoas de 20 a 49 anos receberão uma dose extra, ao contrário das fases anteriores, quando a vacinação foi seletiva, ou seja, somente para os casos de atualização do cartão vacinal ou para iniciar esquema conforme necessidade”.

Em Goiânia, 65 salas de vacina estão disponíveis para a vacinação de sarampo.

Confira aqui a lista atualizada dos locais de vacina