Covid Goiás UFG passa a trazer casos da COVID-19 por bairros de Aparecida de Goiânia

A plataforma web Covid Goiás UFG passa a disponibilizar dados sobre a COVID-19 em Aparecida de Goiânia, com a representação dos casos confirmados por bairros. A ferramenta, desenvolvida por uma equipe multidisciplinar da Universidade Federal de Goiás (UFG), permite o monitoramento da pandemia no Estado de Goiás, em nível municipal. A solução atende tanto ao cidadão comum, que quer acompanhar os números de casos confirmados em seu município, diariamente, quanto aos agente públicos, em especial aos da área de saúde, que precisam de um leque mais amplo de informações para a tomada de decisões.

Um dos pesquisadores envolvidos no projeto, o professor Manuel Eduardo Ferreira, do Instituto de Estudos Socioambientais (Iesa/UFG), ressalta que o monitoramento da covid por bairros é de grande importância, ao detalhar a disseminação da doença. Quando os casos são representados por bairros, são criadas condições para que os agentes de saúde possam visualizar essa informação na forma de mapas e relacioná-la com outras camadas de dados, tais como faixa etária, renda, infraestrutura hospitalar, dentre outras.

“Como a nossa plataforma [Covid Goiás UFG] já traz essas outras camadas, a partir do momento em que os casos de um determinado município passam a ser representados por bairros, cria-se a possibilidade de análise e compreensão da disseminação da COVID-19 de forma mais rápida e completa”, observa.

Com o maior detalhamento dos dados, criam-se mais possibilidades para prevenir a disseminação. “O gestor de saúde consegue localizar melhor o fenômeno, estabelecer relação com outros fatores e há a possibilidade até de gerir melhor as aglomerações, antecipar algumas ações, ou campanhas”, exemplifica Manuel Ferreira.

O Estado de Goiás já contabiliza 850 casos confirmados da COVID-19, com 30 óbitos (conforme atualização do dia 3 de maio de 2020). Há ainda 9.939 casos suspeitos, à espera de confirmação. A maior parte dos casos estão concentrados nos municípios de Goiânia (487), seguido por Aparecida de Goiânia (54), Anápolis (44), Goianésia (28) e Rio Verde (19). Em Aparecida de Goiânia, os bairros com maior número de casos confirmados do novo coronavírus são Cidade Vera Cruz (8), Jardim dos Ipês (5), Cidade Satélite São Luiz (3), Colina Azul (3) e Veiga Jardim (3).