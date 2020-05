Vereador Clécio Alves (MDB) apresenta projeto de redução de subsídios dos vereadores em 30%

Nesta terça-feira, 5, o vereador e também vice-presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Clécio Alves (MDB), apresentou, em Plenário, Projeto de Lei que dispõe sobre redução dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Goiânia, em face dos efeitos de situação de calamidade pública, na Capital, em razão da ‘Pandemia do Coronavírus’, Covid-19. Segundo o vereador, a proposta é que fique temporariamente reduzidos estes subsídios no percentual de 30%, perdurando até 30 de setembro de 2020. “Tais valores serão repassados, mês a mês, à Prefeitura Municipal de Goiânia, e, obrigatoriamente, aplicado pela Secretaria Municipal de Saúde em suas ações de enfrentamento da presente doença”, explanou Clécio.

De acordo com o vereador, o percentual escolhido é em razão da Legislação, que orienta que a redução seja em até 30% do subsídio oferecido. Para isso, o emedebista espera contar com o apoio dos 35 vereadores da Casa. “Queremos ajudar ainda mais nesta crise mundial. Esta é mais uma forma da Câmara oferecer sua contribuição. A proposta é em prol de uma causa justa. Não é uma ação politiqueira é uma atitude de solidariedade, um ato de respeito do poder Legislativo de nossa Capital”, concluiu.