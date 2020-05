Grupo Gecal doa 300 máscaras de pano ao HDT

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), gerido pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), recebeu a doação de 300 máscaras de pano que serão destinadas para os colaboradores das áreas administrativas e equipes terceirizadas da unidade. A doação, feita pelo Grupo Espírita Caminheiros da Luz (Gecal) na manhã desta terça-feira, 5, foi viabilizada pela infectologista do HDT, Dra. Luciana Pineli, que é membro do grupo.

Segundo Luciana, as máscaras foram confeccionadas por costureiras participantes do grupo de voluntariado Mãos solidárias. O grupo Mãos solidárias se uniu com apoio do Gecal e confeccionou as máscaras com muito carinho e amor. Além de trazer aos colaboradores do hospital esse importante equipamento de proteção individual (EPI) para o enfrentamento à Covid-19, esse gesto traz uma mensagem de luz e esperança, emanando a todos o sentimento de que tempos melhores virão”, disse a infectologista.

O diretor geral da unidade, Bruno Almeida, destacou que o gesto do grupo Gecal se soma a diversos outros que têm apoiado o HDT. “Nosso sentimento diário é de extrema felicidade. São inúmeros os gestos de apoio e doação à nossa equipe. Nada melhor do que empatia com os colaboradores da saúde que estão se doando incessantemente para cuidar e salvar vidas. Nosso propósito se fortalece com atitudes como essa”, pontuou.