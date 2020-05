Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta concerto online no Dia das Mães

A Orquestra Sinfônica de Goiânia (OSGO), promove no próximo domingo, 10, às 17h, apresentação online de um concerto especial em comemoração ao Dia das Mães. A apresentação virtual, transmitida no Facebook da Orquestra e no da Prefeitura de Goiânia, integra o Programa Orquestra em Casa, proposto pela Secult neste período de isolamento social devido à pandemia da Covid -19.

Durante o concerto, haverá exibição de vários vídeos produzidos pelos músicos da Orquestra em suas próprias casas, ou em pequenos grupos, obedecendo às normas de higiene e distanciamento, conforme orientação das autoridades sanitárias.

Diariamente, às 10h, 14h, 16h, 18h e 20h, há a exibição ou estreia de vídeos nas páginas oficiais dos grupos artísticos da OSGO no Facebook e perfis no Instagram. Além disso, no decorrer dos dias, postagens de curiosidades sobre a música concerto, dicas de obras e grupos musicais estão sendo postados em forma de vídeos, com a intenção de deixar a quarentena de quem está em casa bem mais rica em cultura e boa música.

Além da Orquestra Sinfônica de Goiânia, o programa Orquestra em Casa contempla ainda a Orquestra Jovem Joaquim Jayme, o Coro Sinfônico de Goiânia, a Banda Juvenil de Goiânia e o Coro Juvenil de Goiânia, que também produzirão conteúdos culturais para exibição online.