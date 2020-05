Plano Diretor voltará a ser discutido na próxima semana, diz Kitão, presidente da Comissão Mista

O presidente da Comissão Mista, vereador Lucas Kitão (PSL), anunciou nesta terça-feira, 05, durante sessão plenária, que as atividades de análise do novo Plano Diretor (PLC nº 023/2019) retornam na próxima segunda-feira, 11.

Após aprovação em primeira votação no plenário no dia 20 de fevereiro de 2020, o Plano Diretor foi encaminhado para a Comissão Mista, que instalou seis subcomissões para analisar a matéria: Ordenamento Territorial; Sustentabilidade Socioambiental; Mobilidade, Acessibilidade e Transporte; Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimento Sociocultural; e Gestão Urbana.

As subcomissões estão subordinadas à Comissão Mista e farão a organização e sistematização das propostas em cada área temática. As inclusões, exclusões ou alterações na redação do texto enviado pela Prefeitura de Goiânia para a apreciação da Câmara Municipal, serão então encaminhadas para o crivo da Comissão Mista, que designará um relator para o conjunto de sugestões.

Os trabalhos das subcomissões serão agendados pelos membros destes colegiados nos próximos dias, informou Kitão. As reuniões deverão ocorrer no plenário e no auditório Jaime Câmara, que são locais mais amplos, para evitar qualquer tipo de aglomeração e propagação do novo coronavírus.

As subcomissões são as seguintes, com os nomes de seus respectivos membros:

Subcomissão de Sustentabilidade Socioambiental – Sargento Novandir (Podemos), Paulo Magalhães (DEM), Welington Peixoto (DEM), Zander Fábio (Patriota), Gustavo Cruvinel (MDB), Felisberto Tavares (Podemos) e Divino Rodrigues (Patriota). Subcomissão de Mobilidade, Acessibilidade e Transporte – Léia Klebia (PSC), Paulinho Graus (PDT), Paulo Magalhães (DEM), Álvaro da Universo (Patriota), Jair Diamantino (DEM), Juarez Lopes (PDT), Tiãozinho Porto (MDB). Subcomissão de Gestão Urbana – Priscilla Tejota (PSD), Tatiana Lemos (PCdoB), Oséias Varão (PP), Izídio Alves (MDB), Kleybe Morais (MDB), Milton Mercêz (Patriota), Tiãozinho Porto (MDB). Subcomissão de Desenvolvimento Humano – Dra.Cristina (OL), Priscilla Tejota (PSD), Léia Klebia (PSC), Oséias Varão (PP), Alfredo Bambu (Patriota), Emilson Pereira (Patriota) e Rogério Cruz (Republicanos). Subcomissão de Desenvolvimento Econômico – Priscilla Tejota (PSD), Tatiana Lemos (PCdoB), Sabrina Garcêz (PSD), Anderson Sales-Bokão(DEM), Dr.Gian (MDB), Oséias Varão (PP), Paulo Daher (PMN). Subcomissão de Ordenamento Territorial – Andrey Azeredo (MDB), Paulo Magalhães (DEM), Anselmo Pereira (MDB), Carlin Café (MDB), Clécio Alves (MDB), Denício Trindade (MDB), Juarez Lopes (PDT).