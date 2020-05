Unidades do Vapt Vupt de Itumbiara e Rio Verde reabrem para atendimento

As unidades do Vapt Vupt das cidades de Itumbiara e Rio Verde retomam a partir desta quinta-feira, 07 de maio, os atendimentos presenciais do programa mediante agendamento prévio. As agências localizadas no Shopping Cerrado, em Goiânia, e Anashopping, em Anápolis, também reabrirão aos cidadãos que necessitam de serviços de órgãos como Detran, Ipasgo, Economia, entre outros.

No total, 63 unidades no Estado passam a realizar os serviços, e os atendimentos ocorrem somente por meio de agendamento prévio disponível no portal www.vaptvupt.go.gov.br. Os agendamentos respeitarão um espaçamento de tempo, possibilitando que o ambiente interno da unidade permaneça sem aglomeração.

Estão disponíveis parte dos serviços do Ipasgo e Detran, além dos atendimentos de órgãos como Economia, Saneago, Sine, entre outros. É importante que no momento do agendamento, o usuário observe a unidade selecionada. O site traz a relação dos atendimentos disponíveis em cada uma das agências.

Goiânia passa a contar com nove locais de atendimento: shoppings Araguaia, Buena Vista, Cerrado, Cidade Jardim, Lozandes e Passeio das Águas, além das unidades de Campinas, Praça da Bíblia e Praça Cívica. Em Anápolis, a unidade Sul já estava em atividade, portanto, com a reabertura do Anashopping, as duas agências localizadas na cidade entram em funcionamento.

Na capital e interior, o funcionamento do Vapt Vupt ocorre de segunda a sexta, das 8h às 17h. Goiânia e Aparecida de Goiânia também contam com atendimentos aos sábados, das 8h às 13h.