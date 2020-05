Bandeirantes, Rembal e Rebica realizam doações de cestas básicas

O Grupo José Alves através das empresas Coca-Cola Bandeirantes, Rembal e Rebica realizou nesta quinta-feira, 07, doação de cestas básicas de alimentos e de produtos do portfólio Coca-Cola como Coca-Cola, Fanta Laranja e Fanta Guaraná para a Prefeitura de Goiânia.

As ações visam ajudar as entidades beneficentes nos municípios onde atuamos com as nossas empresas para o combate aos efeitos sociais do novo coronavírus. Na ocasião, estiveram presentes para a entrega das cestas representantes das prefeituras e das empresas do Grupo José Alves. As instituições beneficiadas foram indicadas pelas prefeituras de cada cidade de acordo com critérios definidos pelas mesmas.

Entre os dias 28 de abril a 07 de maio foram realizadas doações de 1.300 cestas básicas de alimentos e de produtos do portfólio Coca-Cola como Coca-Cola, Fanta Laranja e Fanta Guaraná em Goiás e 500 no Tocantins para as prefeituras nos municípios de Goiás: Goiânia, Trindade, Aparecida de Goiânia, Morrinhos, Porangatu, Rialma, Rio Verde, Uruaçu, São Luís de Montes Belos e no Tocantins: em Palmas, Gurupi e Dianópolis.