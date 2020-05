Buriti Shopping promove comemoração virtual em homenagem ao Dia das Mães

Segunda data mais importante do varejo, a comemoração do Dia das Mães deste ano será de forma diferente para muitos brasileiros. Como forma de homenagear àquelas mulheres que desenvolvem papel tão importante nas famílias, o Buriti preparou duas ações: uma para as mamães que trabalham no shopping e outra nas redes sociais, que prometem encantar a todos. Como o shopping não está em funcionamento, devido ao período de isolamento social, todas as reverências vão acontecer no ambiente virtual.

Como forma de homenagear as mamães colaboradoras da Terral, empresa que administra o centro de compras, o Buriti promove nesta sexta-feira, 8 de maio, uma live para o público interno, com a psicóloga Aurélia Carneiro, que irá abordar o tema “Diversão com as crianças na quarentena”. Aurélia Carneiro tem formação em pedagogia e psicologia, além de especialização em neuropsicologia. Atualmente é psicóloga clínica e escolar do Programa Desenvolver.

Já no final de semana, é a vez das mamães serem as protagonistas dessa festa. O instagram do shopping exibirá vídeos com fotos dos clientes com as suas mães, homenageando-as. “São tempos difíceis e também de saudade. Muitos irão passar a data distante das suas mães, por isso pensamos em uma forma dos filhos homenageá-las mesmo à distância, todos em casa, como tem sido recomendado”, explica a gerente de Marketing do Buriti Shopping, Priscilla Lima.

Presentes

Para aqueles que desejam presentear as mamães com algum mimo, comprando presentes nas lojas do Buriti Shopping, as vendas estão acontecendo no formato delivery: o cliente entra em contato direto com a loja, faz a encomenda e depois recebe direto em casa. Importante lembrar que o centro de compras não está trabalhando com o sistema de vendas drive thru, em concordância com a Portaria N° 019/2020-GAB/SMS, de 22 de abril de 2020, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, que estabeleceu que os shoppings da cidade só podem atuar com vendas através de delivery.