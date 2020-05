IF Goiano oferece cursos rápidos e gratuitos a distância

O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) disponibiliza à comunidade mais de 6,5 mil vagas em 33 cursos rápidos gratuitos a distância. A iniciativa faz parte do Programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação (MEC).

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 14 de maio, pela internet (veja link abaixo). Os requisitos para inscrição, como escolaridade e idade mínima exigidas, estão previstos no edital.

Há vagas, por exemplo, para agente de informações turísticas, agricultor orgânico, operador de computador, balconista de farmácia, cervejeiro, churrasqueiro, promotor de vendas, auxiliar pedagógico, recepcionista, microempreendedor individual, entre outros. Os cursos são oferecidos por dez campi diferentes do IF Goiano.

“Em tempos de medidas de prevenção ao novo coronavírus, é uma oportunidade única para se qualificar para o mundo do trabalho sem sair de casa”, incentiva a pró-reitora de Extensão do IF Goiano, Geísa Boaventura. O resultado da seleção dos estudantes será divulgado no dia 17 de maio e as aulas começam a partir de 25 de maio.

Acesse as regras e inscreva-se

Cursos oferecidos:

Administrador de banco de dados

Agente de combate às endemias

Agente de desenvolvimento socioambiental

Agente de desenvolvimento cooperativista

Agente de informações turísticas

Agricultor orgânico

Agricultor agroflorestal

Almoxarife

Assistente administrativo

Assistente de contabilidade

Assistente de logística

Assistente de recursos humanos

Assistente financeiro

Auxiliar de fiscalização ambiental

Auxiliar pedagógico

Balconista de farmácia

Cadista para construção civil

Cervejeiro

Churrasqueiro

Contador de história

Criador de peixes em viveiros escavados

Fruticultor

Gestor de microempresa

Mensageiro em meio de hospedagem

Microempreendedor individual

Piscicultor

Produtor de cerveja

Programador de sistemas

Programador web

Promotor de vendas

Operador de computador

Recepcionista

Vendedor