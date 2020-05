Prefeitura de Goiânia testa 5,6 mil moradores para Covid-19 neste sábado

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), começa neste sábado, 9, a testagem rápida da população de Goiânia para Covid-19. O inquérito sorológico – pesquisa para identificar a contaminação das pessoas pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2) – será realizado em quatro etapas. Em cada uma delas serão testadas 5,6 mil pessoas, sendo 800 por distrito sanitário, totalizando 22,4 mil.

O inquérito será feito por sorteio de bairro e quadra, como explica o Superintendente de Vigilância em Saúde, Yves Mauro Ternes. “Os endereços das pessoas que serão testadas estão sendo sorteados com base no mapa digital do município de Goiânia. De posse do endereço, nossas equipes, cada uma formada por um técnico em saúde e um agente de endemias, abordará o morador e verá se ele tem interesse em participar do inquérito. Importante lembrar que todos estarão devidamente identificados e usando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)”, afirma.

Um total de 1,2 mil profissionais vão trabalhar na testagem, sendo servidores da saúde e acadêmicos da UFG. A parceria com a UFG também permitirá que o Centro de Seleção faça a impressão, leitura e processamento dos formulários que serão respondidos pela população.

Teste Rápido

O teste rápido é feito com uma pequena amostra de sangue e o resultado sai em 15 minutos. Ele não detecta especificamente o novo coronavíorus, mas os anticorpos produzidos após a infecção, ele aponta se a pessoa testada teve ou não Covid-19.