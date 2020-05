Artigo | Preguiça de organizar e limpar?

Sim! Da uma preguiça imensa de limpar e organizar a casa! Passar pano no chão, azulejos, pia, geladeira, uma infinidade de coisas. E além de tudo isso, trabalha fora de casa. UFA! Cansa só de pensar.

Calma! A personal organizer com mais de 1,3 milhão de inscritos em seu canal de youtube – Organize Sem Frescuras, Rafaela Oliveira, vai ajudar os desesperados com dicas úteis e que facilitam a vida dos reles mortais preguiçosos.

– Tenha um aspirador! É um investimento que você agradecerá aos céus por ter. Perde muito menos tempo aspirando do que varrendo com aquela poeira voando para todo lado. Uma vassoura mágica também resolve bastante o problema. E, assim, esqueça de abaixar para pegar a pá!

– Mop de Limpeza. Acabou aquele negócio de torcer pano! E baixa no balde, e torce, e baixa no rodo, aí o pano solta do rodo e baixa de novo no rodo. Ninguém merece! O Mop torce por você e o pano já é embutido. O mundo ideal para os preguiçosos de plantão.

– Esqueci o pano lá na lavanderia e estou limpando o banheiro. Acabe com isso. Monte uma cestinha bem bonita com seus produtos favoritos e mantenha a limpeza diária do banheiro. Assim, fica mais fácil na hora de fazer aquele faxinão, porque vai estar mais limpo e, dependendo, talvez nem precise.

– Coloque uma música animada e uma roupa confortável! Faz diferença! Dá mais ânimo e a preguiça fica menor.

– Faça um cronograma das tarefas. Isso traz foco e faz com que a limpeza seja mais rápida.

– Se tiver uma família, a envolva nisso! Fica menos pesado! Faça sistema de sorteio de forma divertida.

– Se dê uma recompensa após a limpeza. Uma unha, um dia no SPA, um doce, seja o que for, mas encontre uma motivação para terminar todas as tarefas.

– Estabeleça por onde começar de forma inteligente. Comece pelo ambiente mais bagunçado. Pois isso vai te trazer uma satisfação e alegria, impulsionando para o resto da casa.

– Organize em etapas, pois tudo de uma vez só realmente desanima. E se o seu problema é preguiça, desta forma, não ficará tão cansativo e o tempo que sobrar você pode fazer outras coisas mais legais, como dormir (rsrs).

– Destralhe! Não acumule coisas que não usa mais. Isso facilita a limpeza e organização.

– Tente aos poucos devolver os objetos em seus devidos lugares. Isso vai facilitar na limpeza e na organização diária ou mesmo no dia da faxina.

É isso aí! Esqueça dos grandes esforços, facilite a vida e pare de procrastinar!

Rafaela Oliveira é personal Organizer, formada em Design de Produto e pós-graduada em Design de Interiores.