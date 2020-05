Vacinação contra gripe para terceiro grupo começa na segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta segunda-feira, 11, a terceira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe. A campanha foi prorrogada até dia 06 de junho, já que o Dia D que seria realizado no dia 09 de maio foi cancelado para evitar aglomeração de pessoas.

O grupo prioritário da terceira fase são professores das escolas públicas e privadas, puérperas (mulheres que deram à luz até 45 dias), crianças entre 06 meses a menores de 06 anos, pessoas com deficiência e adultos de 55 a 59 anos de idade. As gestantes que estariam neste grupo já estão sendo vacinadas desde o segundo grupo por orientação do Governo do Estado. A novidade desta fase é que o grupo será vacinado em duas etapas:

1ª etapa de 11 a 17 de maio: puérperas, crianças entre 06 meses a menores de 06 anos, pessoas com deficiência

2ª etapa de 18 de maio a 06 de junho: professores das escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade.

Clique aqui e confira os locais de vacinação