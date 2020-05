Agrofy lançará serviço de feiras virtuais para o agronegócio

Desde que a pandemia do coronavírus chegou ao Brasil, dezenas de feiras do agronegócio tiveram de adiar suas atividades, impactando fortemente o setor. Por isso, para tentar amenizar os impactos, a Agrofy, primeiro marketplace do agronegócio brasileiro, oferecerá feiras virtuais para empresas e produtores.

“Nossa proposta é trazer para dentro da plataforma todas as opções, vantagens e funcionalidades das feiras de agronegócio, de modo que as empresas possam oferecer seus produtos e serviços e os produtores consigam encontrar boas opções de negócios”, explica Rafael Sant’Anna, country manager da Agrofy no Brasil. “Além de evitarmos os riscos de contágio, podemos ampliar a área de atuação, permitindo que mais pessoas possam participar”, completa.

Através desse sistema, as feiras de agronegócio brasileiro poderão levar para dentro do marketplace todo o conteúdo que seria exposto no evento físico, agregando, ainda o seu nome e a marca da exposição. Para deixar a experiência ainda mais eficiente, as feiras virtuais da Agrofy contariam com outros recursos tecnológicos, como tours virtuais, chats de dúvidas e até realidade aumentada.

“Nossa proposta é não interromper essa parte tão importante do agronegócio brasileiro, que movimenta milhões, contribui fortemente para o PIB e é fundamental para produtores e empresas”, destaca Sant’Anna. Para viabilizar as feiras, não será necessário ser cliente da Agrofy, sendo possível realizar eventos por períodos de tempo definidos, exatamente como as feiras físicas.