HGG homenageia profissionais da saúde durante Semana da Enfermagem

Realizada nacionalmente entre os dias 11 e 15 de maio, a Semana da Enfermagem deste ano é diferente de todas as outras. No Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG, a data é uma tradição, celebrada sempre com palestras, momentos de descontração em grupo e premiação dos melhores profissionais da área. Mas, desta vez, todas essas atividades são marcadas pelo distanciamento social provocado pela pandemia do coronavírus. Diante disso, a diretoria de enfermagem da unidade de saúde optou por realizar uma comemoração diferente: este ano, enfermeiros, técnicos e auxiliares em enfermagem serão surpreendidos por vídeos com homenagens da família e com uma exposição fotográfica de momentos marcantes dos últimos oito anos no hospital.

De acordo com a diretora de enfermagem do HGG, Natálie Alves, essa é uma alternativa pensada para a valorização desses profissionais, que dia após dia se dedicam ao auxílio dos pacientes e contribuem de forma significativa para que vidas sejam salvas. “Muitos dos nossos profissionais da enfermagem se distanciaram da família e dos amigos para protegê-los durante essa pandemia de Covid-19. Nós sabemos que quem atua na área da saúde, ainda que tome todas as precauções e esteja com todo o aparato necessário, está mais exposto a diversas patologias. Temos enfermeiras que não veem os filhos há mais de um mês, que não se encontram com os pais que já são idosos desde que tudo isso começou… Então, essa homenagem em forma de vídeo e exposição de fotos foi a forma que nós encontramos de mostrar para todos os nossos profissionais da enfermagem que juntos venceremos mais essa batalha”, afirma Natálie.

Além de passarem o dia no trabalho, muitos profissionais também se distanciaram fisicamente da família nos momentos de lazer, tudo para protegê-los da Covid-19. Fabrícia Cândida é enfermeira no HGG há sete anos. Ao longo desse tempo, passou por diversos setores do hospital e, atualmente, é gerente de Educação Continuada da unidade. Fabrícia tem dois filhos: Bruno, de 8 anos, e Helena, de 1 ano e meio. Desde que a pandemia se instalou no Brasil, ela optou por se distanciar dos pequenos para protegê-los de um possível contágio. “Dói muito para uma mãe ficar longe dos filhos. E sabendo dessa dor, dói mais ainda saber que também preciso ficar longe da minha mãe. Eu estou aqui pela minha missão, que é salvar vidas, e é isso que me dá forças para seguir em frente. Todas as vezes que falo com meus filhos por chamada de vídeo eu fico com o coração na mão, é impossível não ficar. E com a minha mãe é da mesma forma, porque também estamos afastadas pelo distanciamento social. Mas isso vai passar, nós vamos vencer e muitas vidas serão salvas por todos nós, profissionais da saúde”, garante Fabrícia.

Vídeo da família

Ao longo da última semana, familiares de diversos profissionais da enfermagem escolhidos por sorteio para representarem toda a classe atuante no HGG foram contactados para que, de casa, gravassem vídeos homenageando os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Em cada vídeo, pais, filhos, maridos, esposas, irmãos e amigos dedicaram um pouquinho de seu tempo para expressar o amor, a gratidão e o orgulho que sentem daqueles que se colocam na linha de frente da saúde todos os dias.

Ao todo, cerca de 60 profissionais de todas as alas do hospital foram escolhidos para a surpresa e, em grupos de plantão, como forma de prevenção ao novo coronavírus, serão conduzidos até o auditório Dr Luiz Rassi, na unidade de saúde, com o pretexto de participarem de uma reunião. Lá, serão recebidos pela diretoria de enfermagem que conduzirá a homenagem. No final do vídeo, todas as gerências retornarão ao palco para aplaudir e fazer reverência aos profissionais. As exibições serão realizadas na terça-feira, 12 de maio, às 08h30 e às 16h, e na quarta-feira, 13 de maio, às 9h30. Para os profissionais do noturno, a exibição será às 19h30, em ambos os dias.

Exposição fotográfica

Cerca de 60 fotos foram selecionadas para compor a primeira exposição de fotos dos profissionais de enfermagem do HGG. Nelas estão os registros dos momentos mais importantes vividos nos últimos anos no hospital. Imagens que remetem a boas lembranças e à importância da missão de salvar vidas. A exposição permanece no hall de entrada do hospital, por onde todos os profissionais transitam, desta segunda-feira, dia 11 de maio, até o próximo dia 22.

Aplausos pelo hospital

As gerências de enfermagem, munidas de um cartaz feito a mão com uma felicitação aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, passarão por todas as alas do hospital parabenizando e aplaudindo, junto com os pacientes de cada setor, todo esses profissionais.

Essa homenagem será realizada na terça-feira, 12 de maio, às 17h, e quarta-feira, 13 de maio, às 10h.