Prefeitura de Goiânia abre inscrições para primeiro curso de formação musical EAD

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), está com inscrições abertas a partir desta terça-feira, 12, para o primeiro Programa de Formação Musical EAD – ensino à distância. Os cursos serão ministrados gratuitamente a partir da próxima segunda-feira, 18, por professores bolsistas da Rede Municipal de Núcleos Musicais de Goiânia, polo pedagógico da Orquestra Sinfônica de Goiânia, responsável pela coordenação e operacionalização do projeto nas plataformas digitais.

Ao todo são 110 vagas divididas em modalidades instrumentais e atividades corporais. O objetivo, segundo o coordenador do projeto, Maxwell Hercílio Martins Amaral, é possibilitar o acesso à formação musical ao público goianiense durante este período de isolamento social. “Cada curso terá três aulas por semana, sendo uma individual ministrada à distância pela plataforma de videoconferência ‘Zoom’ e outras duas de forma coletiva via fórum pela plataforma ‘Google Sala de Aula’. A duração, datas, e horários dos cursos serão estipulados no plano de aula individual de cada professor de acordo com sua turma e modalidade, com duração média de três meses”, pontua.

Ao final do curso será fornecido um certificado de conclusão aos alunos que apresentarem aproveitamento suficiente, com possível apresentação presencial, caso às regras de distanciamento social permitam. As vagas são limitadas e a inscrição está disponível no endereço www.e-inscricao.com/rededenucleosmusicaisdegoiania/ead. Maiores informações no e-mail admbandacamerata@gmail.com ou pelo Whatsapp (62) 98493-9634.

Confira as modalidades:

Violão Popular (Iniciante e Intermediário) – 10 Vagas | Prof. Carlos Aguiar

Violão Erudito (Intermediário e Avançado) – 10 Vagas | Prof.ª. Andréa Alencar

Trompete Erudito (Iniciante) – 10 Vagas | Prof.ª. Kaellen Castro

Trompete Erudito (Intermediário e Avançado) – 10 Vagas | Prof. Bruno Souza

Trompete Popular (Harmonia e improvisação) – 10 Vagas | Prof. Alan Peixoto

Trombone Erudito (Iniciante) – 10 Vagas | Prof. Ana Cláudia Miranda

Instrumentos de Metal Grave (Trombone, Eufônio e Tuba – Iniciante e Intermediário) – 10 Vagas | Prof. Lucas Moreira

Percussão – 10 Vagas | Prof. Gabriel Henrique Martins

Saxofone e/ou Flauta Transversal e/ou Doce, Erudito e/ou Popular (Iniciante) – 10 Vagas| Prof. Juarez Portilho

Violino e/ou Viola Clássica (Iniciante e Intermediário) – 10 vagas |Prof. Thiago Franco

Atividades Corporais/Dança e/ou Linha de Frente – 10 vagas | Prof.ª Joelma Coelho