Conexão Fashion Talk é o novo projeto do Mega Moda para discutir a indústria da moda 

Com os temas atuais sobre moda, comportamento, consumo, tendências e negócios, o Mega Moda realizará nesta quinta-feira, dia 14 de maio, o Conexão Fashion Talk – Um bate papo sobre moda, evento online para discutir o cenário da moda nacional e internacional, mediado pelo empreendedor e consultor Leandro Pires. Com duas transmissões ao vivo por mês no Instagram do @megamodashopping e @megamodapark, o projeto contará com grandes nomes da moda, como Sylvia Demetresco, Mari Feller e Iara Quaresma.

“Entendemos que é fundamental mostrar caminhos e oportunidades para crescimento da moda nacional, e esse é um dos objetivos do Conexão Fashion Talk. Queremos criar um cronograma online de moda e informação”, afirma Thâmara Zaia, Gerente de Marketing do Mega Moda, que em abril realizou o Mega Fashion Business – primeiro evento online de Negócios de Moda do Centro-Oeste, organizado pelo Mega Moda Shopping, Mega Moda Park, Clube de Costura e o consultor Leandro Pires.

A primeira palestra do Conexão Fashion Talk – Um bate papo sobre moda acontecerá na próxima quinta-feira, dia 14, a partir das 17h30, no Instagram do @megamodashopping. Ministrada pela Consultora especialista em Marketing Digital para moda Mari Feller, a conversa abordará estratégias de Marketing Digital para aumentar as vendas. Às 18h10, Iara Quaresma fecha o primeiro dia do projeto, falando sobre Humanização das Marcas de Moda.

No dia 28 de maio será a vez de Sylvia Demetresco, Doutora em Visual Merchandising, Escritora e Profa. Acadêmica, abordar “Os novos pontos de venda por meio do visual merchandising”.

CRONOGRAMA DE MAIO

14 de Maio – Quinta-Feira

Horário: 17h30 às 18h10

Local: @megamodashopping.

Convidada: Mari Feller (Consultora especialista em Marketing Digital para Moda).

Tema: Estratégias de Marketing Digital para Vendas.

Horário: 18h10 às 18h50

Local: @megamodashopping.

Convidada: Iara Quaresma (Consultora de Moda, Imagem e Estilo)

Tema: Humanização das Marcas de Moda

28 de Maio – Quinta-Feira

Horário: 17h30 às 18h10

Local: @megamodapark

Convidada: Sylvia Demetresco (Doutora em Visual Merchandising, Escritora e Profa. Acadêmica)

Tema: Os novos pontos de venda por meio do visual merchandising