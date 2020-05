Com 27,1 milhões de toneladas de grãos, área cultivada superior a seis milhões de hectares e produtividade de 4.511 quilos por hectare na safra 2019/2020, Goiás passa a ser o terceiro maior produtor de grãos do Brasil. É o que constata o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta terça-feira, 12 de maio, com estimativas para a safra 2019/2020. De acordo com os dados, houve crescimento de 10% na estimativa de produção goiana, de 6,1% na área de cultivo e de 3,7% em produtividade em relação à safra anterior, com Goiás, agora, representando 10,8% da produção nacional de grãos – atrás apenas do Mato Grosso e Paraná. No levantamento da safra de grãos da Conab, divulgado em abril, Rio Grande do Sul estava à frente de Goiás, mas na nova estimativa da Conab perdeu posição, já que o Estado da região Sul sofreu queda na produção por causa da estiagem.

Entre os destaques, em Goiás, estão sorgo, milho e soja. No caso de sorgo, o Estado se mantém na primeira posição do ranking de produção, com 1,22 milhão de toneladas, crescimento de 23,4% na safra 2019/2020 em relação à safra passada. No milho, a estimativa de aumento foi de 10,9% na produção, com 12,74 milhões de toneladas produzidas, o que representa 12,5% da produção nacional, colocando Goiás em terceiro no ranking de produção no País. Também houve crescimento de 11,7% na área de cultivo de milho, com mais de 1,87 milhões de hectares. A produção de soja goiana teve aumento de 9,0%, com 12,46 milhões de toneladas, representando 10,4% da produção nacional e terceira posição no ranking do Brasil. A área cultivada passou a mais de 3,54 milhões de hectares, número 2% maior, e a produtividade cresceu 6,9%, com 3.516 quilos por hectare.

Segundo o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, essa nova posição de Goiás no ranking nacional de produção de grãos se deve ao fato do Estado não ter sofrido com problemas climáticos, como os que ocorreram no Rio Grande do Sul, que até então ocupava a terceira posição entre os estados brasileiros. “Apesar de atrasos no plantio, nós não tivemos períodos de seca como outros locais. Isso refletiu positivamente para que Goiás conseguisse crescer em produção e produtividade”, enfatiza.

Antônio Carlos avalia ainda que essa posição no ranking também confirma que o Estado é um dos principais produtores de alimentos no Brasil e que o setor continua trabalhando, apesar da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). “Quem está atuando no agro reconhece a necessidade de seguir todas as recomendações de segurança, definidas tanto pela Organização Mundial de Saúde (OMS) quanto pelos Ministérios da Saúde e da Agricultura, para continuar desenvolvendo suas atividades no campo. E é o que tem feito o produtor goiano para que o alimento chegue à mesa da população. O Governo de Goiás, por meio da Seapa e suas jurisdicionadas, como Emater, Agrodefesa e Ceasa, também tem adotado ações e políticas públicas para garantir que a produção de grãos e de outros produtos do agro continue no Estado, com todo o suporte de segurança. Estamos passando por um cenário inesperado em todos os setores, mas o agro tem feito sua parte para tentar tornar melhor a situação do nosso Estado”, destaca.

Dados de outros grãos

As variações apresentadas – positivas (↑) ou negativas (↓) – são em comparação aos dados da safra anterior (2018/2019)

Feijão

Área de 134,5 mil ha; ↑2,4%

Produtividade de 2.296kg/ha; ↓0,9%

Produção de 308,9 mil toneladas; ↑1,5%

Representa 10,1% da produção nacional

4° no ranking de produção

Gergelim

Área de 3,0 mil ha;

Produtividade de 700,0kg/ha;

Produção de 2,1 mil toneladas;

Representa 1,6% da produção nacional

2° no ranking de produção

Girassol

Área de 19,6 mil ha; ↓5,3%

Produtividade de 1.600 kg/ha; ↓11,1%

Produção de 31,4 mil toneladas; ↓15,8%

Representa 41,8% da produção nacional

2° no ranking de produção

Caroço de Algodão

Área de 38,5 mil ha; ↓9,2%

Produtividade de 2.603 kg/ha; ↑4,8%

Produção de 100,2 mil toneladas; ↓4,8%

Representa 2,3% da produção nacional

3° no ranking de produção

Arroz

Área de 22,6mil ha; ↓0,9%

Produtividade de 4.962 kg/ha; ↑0,4%

Produção de 112,1 mil toneladas; ↓0,4%

Representa 1,0% da produção nacional

8° no ranking de produção